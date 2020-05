LaBradford Smith, el enemigo que se inventó Michael Jordan

Michael Jordan es uno de los deportistas más competitivos del mundo, lo cual le trajo ciertos disgustos o molestias por parte de sus compañeros, quienes en ocasiones creen que se excedía hasta con ellos.

En 1993 cambió la historia, cuando los Chicago Bulls se enfrentaron a uno de los peores conjuntos de la liga, los Washington Bullets, en el Chicago Stadium, juego en el que un joven llamado LaBradford Smith fue nombrado el hombre del partido, opacando al mismo Michael Jordan.

El joven novato del equipo de Washington marcó 37 puntos con una sorprendente efectividad en tiros de la cancha.

Al término de ese partido los jugadores se saludaron, pero de acuerdo a lo compañeros, Michael les comentó que Smith le habría dicho “buen juego, Mike” de manera despectiva por su gran actuación personal; aunque LaBradford comentó que intentó salir rápido del recinto para que la prensa no lo interrogara.

“Estaba tratando de hacerme un nombre en la NBA, así que no iba a provocar un pique con él“, cuenta ahora a raíz de su aparición en The Last Dance.

Al día siguiente, ambos equipo se volvían enfrentar, esta vez lo harían en Washington, ya en el pabellón de los Bullets, al salir a calentar, BJ Armstrong y Rodney McCray, jugadores de los Bulls, le advirtieron a Smith que Jordan les había dicho que se tomaran la noche, pues él haría las máximas anotaciones.

“Esperamos que hayas descansado bien porque Michael nos dijo que nos tomáramos la noche libre y que le diéramos el balón a él“, dijeron los jugadores de los Bulls al novato de Washington, pues todos conocían la supuesta frase dicha por Smith.

Will Perdue, otro compañero de Air Jordan, recordó que LaBradford tenía cara de terror previo al salto inicial. Esa noche los Chicago Bulls consiguieron una victoria de 101-126.

Pasado unos años Michael Jordan confesó que todo lo había inventado, aquella frase de “buen juego, Mike” jamás existió.

“Yo creaba cosas así como motivación todo el tiempo. Estoy seguro de que LaBradford probablemente no me dijo nada. Pero después del partido, un periodista de Washington me preguntó qué iba a hacer en el partido de la noche siguiente y me inventé eso. Le pregunté cuántos puntos había metido él y le respondí que yo los iba a meter al descanso”, declaró el ex jugador Michael Jordan.

