‘La ropa sucia se lava en casa’; Gerardo Torrado revira a Juan Carlos Osorio

Las declaraciones de Juan Carlos Osorio haciendo referencia a que los seleccionados mexicanos no estaban preparados para enfrentar a Brasil en los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 sigue causando eco en el balompié azteca; en este caso fue, Gerardo Torrado, director general deportivo de la FMF, quien se manifestó al respecto, dejando en claro que en el futbol hay códigos que se deben respetar.

“Hay códigos de vestidor, si pasó o no, se tenía que haber quedado en ese círculo. Estoy más preocupado por las situaciones de actualidad. Me parece que como dice el dicho: ‘La ropa sucia de lava en casa’; creo que esas cuestiones no deben salir de un vestidor”, indicó el ‘Borrego‘ en entrevista con Marca Claro.

Asimismo, Gerardo Torrado se refirió a la posibilidad de que Santiago Giménez y Diego Abreu puedan seguir un proceso en la Selección Mexicana, luego de que hace unas semanas se rumoró que el hijo del Chaco interesaba en la Albiceleste.

“Yo en lo personal he tenido al Chaquito, para hacerle ver que estamos interesados en que juegue con la Selección Mexicana; para distintas categorías. Lo tenemos contemplado. Como también lo hacemos con el ‘Loquito’, que ya ha estado en giras con nosotros. Claro que los consideramos entre los mejores”, indicó.

¿Y el preolímpico para Tokio 2020?

Torrado explicó que una vez que el preolímpico de la Concacaf tuvo que ser aplazado por la pandemia de la COVID-19, todo indica que se disputará el siguiente año: “Muy probablemente ese preolímpico se realice en marzo, como estaba previsto este año, pero todo dependerá de cómo se desarrolla el tema de la salud en el mundo”, dijo.

