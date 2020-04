La pobreza impulsó a Richard Sánchez

Richard Sánchez, mediocampista del América, reveló a través de las redes sociales de las Águilas las dificultades económicas que atravesó para poder jugar al futbol, cuando era un adolescente.

“Escuché hablar a mi madre y a mi padre decir que no tenían para mi pasaje, para que me fuera a entrenar al día siguiente. Tenía 16 años, y eso me sacó doblemente adelante. Yo al día siguiente me fui a entrenar, no sé de dónde sacaban el dinero pero siempre me iba”, detalló el paraguayo.

El jugador de 24 años aseguró estar soñado con su actual club y subrayó que cada día trabaja más fuerte para ganarse un lugar en el corazón de la afición azulcrema.

“Para mí llegar al América ha sido lo mejor que me ha pasado. Fue un gran paso en mi carrera, y hasta ahora gracias a Dios me ha ido muy bien.”, dijo. “Quiero llegar a darle una sonrisa a los aficionados”.

El seleccionado nacional no ocultó el sueño de todo futbolista: jugar en Europa. Sin embargo, indicó que primero quiere cumplir sus objetivos como elemento de las águilas.

“Salir campeón con América y llegar a Europa, obviamente paso a paso, pero estoy ilusionado de poder algún día hacerlo”.

