Michael Jordan es considerado uno de los mejores jugadores de la NBA y de los atletas más admirados y respetados. Sin embargo para llegar al éxito no basta solo con tener talento. Debes trabajar y sobre todo estar enfocado sobre las verdaderas metas y no distraerte. Para ello debes tener una capacidad muy grande física y mental. Jordan, tenía las dos.

La mentalidad ganadora de Michael Jordan es una de las claves de su éxito. Esa cualidad, de hecho, le llevaba a unos niveles de competitividad tan superiores que no sólo era exigente con sigo mismo, sino con todos sus compañeros de los Chicago Bulls. Y es que dicha mentalidad se ve reflejada a la perfección en su documental, The Last Dance.

© Proporcionado por Bolavip

“Si tú no quieres vivir con esa mentalidad, entonces no necesitas estar a mi lado porque voy a ridiculizarte hasta que estés a mi nivel. Y si no llegas al mismo nivel va a ser un auténtico infierno para ti”. Comentó Jordan. Y es que a muchos seguidores no les ha gustado este tipo de declaraciones que tuvo la estrella de la NBA.

“Ganar tiene un precio. El liderazgo tiene un precio. Presioné a gente que no quería ser presionada. Desafié a gente que no quería ser desafiada. Y me gané ese derecho porque hubo compañeros que me siguieron. Ellos no soportaron la carga que yo tuve que soportar. Una vez que te unes al equipo, vives en los estándares que yo puse. Nada por debajo de eso”. Resaltaba de manera contundente Michael Jordan.

Los hechos no mienten y los números están. De los mejores atletas que ha dejado el deporte y la exposición en los campos de baloncesto de Michael Jordan serán recordados. Pero solo aquellos que lograron vivir y estar de cerca durante sus mejores momentos con los Chicago Bulls, podrán conocer a la perfección que la mentalidad de Jordan fue clave para convertirse en lo que hoy es.

Me gusta: Me gusta Cargando...