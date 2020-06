La idiosincrasia del conformismo, reto a vencer de Martino con el ‘Tri’

Ciudad de México. Gerardo Martino, timonel de la selección mexicana, dejó claro que uno de los factores que han impedido crecer y llegar incluso al anhelado quinto partido en un mundial es la idiosincrasia de conformismo ya que se refugia en victorias ante equipos de destacados, pero no se atreve a trascender.

Esa es nuestra idiosincrasia y eso es lo que tienen que romper selecciones como Colombia y México, sin duda, dijo en una videoconferencia para la escuela argentina de directores técnicos Nicolás Avellaneda.

(En Argentina) es una cultura el sentirnos protagonistas, creernos mejores y no entendemos de un partido que nos pese porque el rival sea mejor o inferior, apuntó.

Reconozco que hay selecciones que desde la inferioridad se sienten muy cómodas, como las victorias de México ante Alemania, Francia, Croacia y después tienen derrotas, las más dolorosas como perder unos octavos de final contra Estados Unidos. Es toda una evolución y probablemente lleve mucho más que el proceso de un técnico o de un Mundial, aseveró.

Respecto a su experiencia al frente del conjunto de Argentina, al cual llegó en 2015 pero dejó el timón de manera sorpresiva en 2016, reveló que tuvo poco apoyo en cuanto al préstamo de jugadores por parte de los equipos del torneo argentino por lo prefirió dar un paso al costado.

Había una situación que tenía que ver con el compromiso en el futbol. Yo no puedo pretender que Juventus tenga el deber para cederme a (Paulo) Dybala, el Inter para darme a (Mauro) Icardi o Milán a (Mateo) Musacchio. Lo que sí espero es que River, Boca, San Lorenzo, Independiente o Racing tengan una responsabilidad para darme a los futbolistas, señaló.

En la plática de entrenadores también participó el colombiano Juan Carlos Osorio, ex timonel de la selección mexicana, quien coincidió con Martino al apuntar que existen equipos a los que les falta mentalidad para ganar.

“Somos muy buenos jugando sin ser protagonistas y nos elevamos a la altura del compromiso y de la historia, pero cuando nos toca jugar con el protagonismo y ese rótulo de salir a ganar por demostrar esa competitividad…”, expresaba Osorio cuando Martino interrumpió: “Alemania y Suecia, Profe”, haciendo referencia a los rivales de México en Rusia 2018 y los resultados tan divergentes que tuvieron.

Fue mi error: Osorio

Siempre he levantado la mano y he dicho que la derrota ante Suecia fue mi error, porque en el descanso teníamos siete puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil en los cuartos de final del Mundial, agregó.

Osorio aplaudió el trabajo que ha hecho Martino con la escuadra mexicana, en especial con jugadores como Edson Álvarez, al tiempo que le deseó éxito para llegar al quinto partido en Qatar 2022.

Mi reconocimiento es para ese defensa central y ahora convertido en volante central: Edson Álvarez que creo que en el Mundial lo consolidamos iniciando el partido contra Brasil y marcando a Neymar, está en muy buenas manos y seguro que él y el futbol mexicano lo van a aprovechar mucho de sus conocimientos, señor Martino. Ojalá que lleve usted a ese maravilloso país al siguiente partido, al que todos sueñan.

