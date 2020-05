La advertencia de un exjugador de Cruz Azul al Perro Bermúdez

Resultaba curiosa la imagen de personas en los graderíos de los estadios con una radio en el oído. La tradición de escuchar la narración de aquello que los ojos presenciaban ha caído en un letargo en los últimos años que revalorizó a los relatores de los partidos de fútbol. Enrique Bermúdez, mejor conocido como ‘Perro’, es uno, sino el que más conocido de los relatores en México. Conocido por su afán de crear ‘motes’ a los jugadores, contó cómo uno de Cruz Azul lo reprendió.

“Solamente uno, hasta ahora, jugador de Cruz Azul, le puse ‘La Jirafa’. Me dijo, ‘oiga, señor Bermúdez, le suplico que no me diga así, mis cuates ya me traen en friega’ y dejé de decírselo”, confesó el Perro Bermúdez en una entrevista con Javier Alarcón.

El apodado ‘La Jirafa’ era Francisco Gabriel de Anda, exjugador de Cruz Azul y hoy comentarista de la cadena ESPN. El exdefensor central estuvo en La Máquina por dos años en los que disputó 62 encuentros y anotó seis tantos. Su carrera se desarrolló en mayor proporción con el Santos Laguna, equipo con el que estuvo cinco años en dos etapas distintas.

El famoso relator también confesó que su idea de poner apodos a los jugadores no se genera con la intención de ofender o ridiculizar al futbolista, sino de hacer más simpático el relato y seguir con el legado de Ángel Fernández, quien también se caracterizó por colocar motes a los jugadores.

Bermúdez hizo gala de los apodos que han catapultado, en algunas ocasiones, a ciertos futbolistas. El Perro señaló que ‘El Emperador’ a Claudio Suárez no era suyo, sino de Gerardo Peña. Recordó que él puso ‘El Sheriff’ a Fernando Quirarte, ‘El Grandote de Cerro Azul’ a Carlos Hermosillo, ‘El Brody’ a Jorge Campos y ‘El Príncipe Guaraní’ a Pepe Cardozo.

“Son muchísimos, muchísimos”, señaló.

