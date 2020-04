Jugador del PSG revela el porqué de las burlas hacia Haaland

Antes de que la actividad futbolística se detuviera en el mundo, parisinos y alemanes nos regalaron un momento icónico.

El juego de vuelta por los Octavos de Final de la Champions League entre el PSG y Borussia Dortmund dieron de que hablar, principalmente por las burlas de Neymar y los franceses hacia Erling Haaland.

Mucho se habló de la realidad respecto al asunto, que si era por gusto o era alguna manera de responderle al noruego, pero hubo un “valiente” del PSG que decidió salir a dar detalles.

Marquinhos sostuvo una entrevista con el canal de Youtube “Desimpedidos” y fue ahí donde reveló la verdad detrás de todo lo acontecido. Mencionó que todo fue por burlas y gritos en el juego de ida, celebrado en Alemania.

“Hubo muchos episodios, algunas declaraciones de sus jugadores después del partido en Alemania. Ganaron el primer partido y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, dijo Marquinhos.

El central brasileño aseguró que Neymar le dijo que encontraría la forma de responder para el juego de vuelta. Así fue, el 10 parisino anotó y celebró como el noruego.

Mencionó que a su compañero no le importa nada y responde a las provocaciones, principalmente porque le había dicho que se relajará y mejor celebrara hasta el final del juego.

”No es sólo un jugador de futbol, apuesta, no tiene miedo, responde siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo: ‘Déjamelo a mí, no me detengas”.

Al final de ese juego, el PSG logró ganar 2-0 (3-2 global) y la mayoría del plantel celebró imitando al chico noruego. Neymar, por su parte, publicó una foto en Instagram del momento del festejo y aseguró que París era su ciudad.

Futbolistas como Presnel Kimpembe o el mismo Neymar, aseguraron que las burlas fueron excesivas, incluso porque el joven del Dortmund había publicado una Insta Storie diciendo que era dueño de la capital francesa.

