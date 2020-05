José Juan Macías y Sebastián Córdova esperan por Europa

El representante de varios futbolistas mexicanos como Matías Bunge considera que César Montes, José Juan Macías y Sebastián Córdova están muy cerca de llegar al futbol de Europa, sin embargo, la crisis económica tras la pandemia del coronavirus (COVID-19) podría frenar esa exportación, por lo que este verano podría ser que no sucedieran sus transferencias.

“Ellos son jugadores que lo están haciendo muy bien en la liga mexicana, son jóvenes y tienen un gran potencial para poder jugar en Europa; quizás en este mercado podría resultar un poco más complicado por la situación económica de algunos equipos pero está claro que ellos van a tener en algún momento la oportunidad, porque son grandes profesionales y van aprovechar esa oportunidad”, dijo Bunge en entrevista para la cadena ESPN.

Además considera que el próximo mercado de fichajes dentro del Viejo Continente será atípico porque no habrá tantas ventas ni tampoco bombazos económicos en el mercado de verano en el futbol de Europa.

“En este próximo mercado en particular creo que habrá menos operaciones, habrá más operaciones de préstamo algo que en México estamos acostumbrados de tenerlas pero en Europa los trueques no eran tan regulares, en cambio ahora parece que eso es lo que va a suceder y respecto al tema de fichajes bomba entiendo que alguno siempre habrá pero no en los montos que se han manejado en años anteriores”, indicó .

Dentro del mismo tema, Bunge considera que puede haber una devaluación en los precios de los jugadores para poder adaptarse a la crisis económica que atravesará el futbol europeo.

“Claramente van a afectarse los precios de las transferencias, yo creo que el promedio de las transferencias va a ser menor, pero al final de cuentas si te compran un jugador a menor precio cuando un equipo salga a buscar el reemplazo también va a querer pagar menos, entonces yo creo que toda la situación hará que el precio de los jugadores al menos en este mercado y en el próximo será inferior a lo que vimos en estos últimos mercados”, finalizó.

