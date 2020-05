Jorge Campos impidió el sueño olímpico del ‘Conejo’ Pérez

Óscar Pérez tuvo una trayectoria de más de 25 años, en la que vivió grandes momentos a nivel de clubes y selección, sin embargo, un aspecto que quedó pendiente fue su participación en unos Juegos Olímpicos.

“(Me faltó) volver a jugar con Cruz Azul en un torneo oficial, me tocaron cosas extraordinarias, fueron 25 años, quería ser campeón, lo logré, me fui tranquilo, siendo exigente algo pendiente fueron unos Olímpicos“, dijo el ex guardameta en una plática durante el “Franjatón”.

El ex jugador de Cruz Azul, explicó que rumbo a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, ya estaban prácticamente definidos los dos porteros que participarían, Oswaldo Sánchez y él. Pero ante la aprobación de convocar a tres jugadores mayores, Jorge Campos se sumó a la plantilla.

“Permitieron regla de los tres mayores y uno fue Jorge, fueron él y Oswaldo, fue triste porque ya faltaba como una semana, supuestamente éramos Oswaldo y yo, yo a la banca”, contó Pérez.

La recompensa llegó un año después, cuando fue el guardameta elegido por encima de Campos, para jugar la liguilla con Cruz Azul en el torneo Invierno 1997, mismo en el que se alzarían con el título de Liga.

“Se la cobré al ‘Brody’ en 1997 (dijo entre risas). Éramos muchos arqueros, estaba Nicolás Navarro, Roberto Pérez, y yo, él estaba en la MLS y resulta que llega al final del torneo; a Nicolás y a mí nos empezaron a turnar en el torneo regular”, mencionó.

“Era una oportunidad de oro, Nicolás a la banca y Jorge de delantero. Fue mi primera liguilla de titular y siendo campeón con Cruz Azul, agradecido con ellos, al final fue un gran grupo y siempre estuvieron ahí para aportar y apretarme en lo deportivo”, recordó.

