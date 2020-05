Jonathan dos Santos prefiere la moda antes que el futbol

Con 30 años de edad y algunos años todavía como profesional, Jonathan dos Santos tiene muy claro cuál será el futuro cuando su carrera llegue a su fin, por lo que entre sus planes no contempla tener algo relacionado de con el futbol, sino con la moda, tal y como lo ha hecho David Beckham, quien a pesar de ello sigue ligado al deporte siendo accionista del Inter Miami de la MLS.

“La verdad, no me veo en el soccer después del retiro. No soy una persona que me guste verlo e intento salirme. No me gusta pensar sólo en futbol. Sí es lo primero en lo que pienso, pero hay otras cosas que me alimentan, como el tema de la moda”, dijo en entrevista con la Revista GQ.

​“Estoy pensando en eso, dedicarme a algo de ello, y Beckham y Nakata me inspiran. No quiero ser modelo, lo que me interesa es construir mi propia marca y acercarme también al mundo de la relojería. Soy muy seguidor de Rolex y Audemars Piguet, y me encantaría aprender más”.

Este gusto por la moda fue incrementando con el pasar del tiempo en Los Ángeles, una ciudad con todo el glamour suficiente para esos intereses.

“En Los Ángeles, me he sentido como en casa, y después de estar mucho tiempo fuera, tengo a mi familia cerca y estoy feliz”.

Jona ve un crecimiento rápido de la MLS

Hace tres año Jonathan dos Santos le siguió el camino a su hermano Gio al dejar Europa para jugar en Los Ángeles Galaxy y durante este tiempo el futbolista mexicano ha notado cierto crecimiento en todos los sentidos, por lo que considera que en cinco años estará a la altura de algunas competencias en Europa.

“Desde que llegué a la MLS, ésta ha crecido muchísimo en todos los sentidos y hoy están fichando algunos jugadores jóvenes, de experiencia, y también entrenadores de renombre, y habrá más competencia. Creo que este ritmo de evolución nos llevará, en cuatro o cinco años, a tener una de las mejores ligas, y los periodistas que dicen que perdemos el tiempo, lo hacen más que nada por joder; al final, ven con sus propios ojos la transformación”.

Juegos Olímpicos , un sueño para Jonathan

Dos Santos Ramírez ya jugó Copa Oro, Eliminatoria y Mundial con la Selección Mexicana, pero estar en Juegos Olímpicos se le ha negado, por lo que alzó la mano para ser parte del equipo azteca en caso de que consigan el boleto a la siguiente a Tokio 2020.

“Sería para mí un sueño ir a los Juegos Olímpicos, y si me llaman, feliz de la vida”, dijo el futbolista del Galaxy, quien no fue requerido para disputar los Juegos Olímpicos de Londres junto a su hermano Giovani, a pesar de que daba la edad.

