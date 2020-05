Jonathan Dos Santos admite que cuando deje el fútbol se dedicará a la moda

A pesar de que incursionar en los medios de comunicación ha sido la vía preferente para los jugadores post-retiro, ese no será el caso de Jonathan dos Santos, quien admitió que seguirá un camino por la industria de la moda una vez que termine su carrera como futbolista.

“La verdad no me veo en el soccer después del retiro. No soy una persona que me guste verlo e intento salirme. No me gusta solo pensar en futbol, si es lo primero en lo que pienso, pero hay otras cosas que me alimentan, como el tema de la moda“, dijo en entrevista a la Revista GQ.

Dos Santos explicó que quiere seguir el ejemplo de jugadores como David Beckham y Hidetoshi Nakata, quienes también abordaron el mundo de la moda una vez que se retiraron.

El mexicano no desea modelar, sino mas bien, construir su propia marca de relojes. “No quiero ser modelo, lo que me interesa es construir mi propia marca y acercarme también al mundo de la relojería“, contó.

La siguiente temporada en el año 2021 será la última en la que ‘Jona’ esté bajo contrato con Los Angeles Galaxy.

Fuente: Fox Sports

Me gusta: Me gusta Cargando...