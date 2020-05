Jesús Molina anhela retirarse en Chivas

El mediocampista de contención Jesús Molina manifestó su deseo de ser parte de un Chivas de Guadalajara que supere en títulos al acérrimo rival América y de paso retirarse con los colores rojiblancos.

“Soy sincero, me gusta ser honesto, nunca me imaginé llegar a Chivas, nunca me pasó por la cabeza, pero cuando se me presentó la oportunidad no lo dudé ni tantito”, afirmó en las redes sociales del conjunto tapatío.