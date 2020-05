Janelly Farías fue criada en un hogar lleno de amor por Chivas

Janelly Farías es una de las piezas fundamentales de la zaga central de Chivas en la Liga MX Femenil y en gran parte por su trabajo el rebaño está teniendo un Clausura 2020 muy sólido y se ubican en la tercera posición después de las 10 primeras fechas.

La defensora se mudó muy pequeña a los Estados Unidos junto a su familia, sin embargo siempre le enseñaron a amar los colores de las Chivas durante toda su niñez y eso se puede percibir hoy en día sobre la cancha.

“Crecí viendo los partidos de Chivas en la tele, se puede decir que conocí el futbol gracias a este club. Mi papá siempre me enseñó la importancia del Guadalajara y que jugar ahí es como representar a México”, declaró Farías para el portal oficial de la institución.

Janelly dejó muy claro que vestir la playera del Rebaño Sagrado es un sueño que tenía desde que comenzó a jugar al futbol.

“Siempre he sido Chiva de corazón, jugar en el Estadio Akron me pone la piel chinita, cada vez que porto la playera y salgo a la cancha siento muchas emociones, como si fuera la primera o la última vez que lo haré; mi principal objetivo es ser campeona con este equipo, no hay de otra, por eso siempre intento dar mi mejor versión”, concluyó.

Me gusta: Me gusta Cargando...