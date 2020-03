Harry Kane confía estar listo para la Eurocopa

Harry Kane, delantero del Tottenham, aseguró que trabaja continuamente para recuperarse de su lesión en el tendón de la corva izquierda y estar en forma para representar a su combinado nacional en la Eurocopa.

“A menos que suceda algo bastante drástico, estaré en la Eurocopa. Todavía no he entrenado con el primer equipo, pero estoy trabajando duro en el gimnasio, me estoy fortaleciendo todo el tiempo”, declaró a un medio londinense.

Kane sufrió la inoportuna lesión el pasado 1 de enero en la derrota de los “spurs” ante Southampton, desde entonces no ha podido pisar los rectángulos de juego con su club, ni podrá jugar los amistosos de este mes con la selección inglesa ante Italia y Dinamarca. “Estamos hablando de un par de semanas más y volveré a jugar. No quiero hacer una predicción sobre el juego para el que podría estar de regreso, pero espero estar de vuelta entre el comienzo y mediados de abril”, agregó.