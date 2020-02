Fue un partido bárbaro, dice Guillermo Almada

La victoria conseguida ante los Tigres le brinda a Santos Laguna la confianza que necesitaban, consideró el entrenador Albiverde, el uruguayo Guillermo Almada, al término del partido de anoche en el Estadio Corona.

19 PARTIDOS PARTIDOS SEGUIDOS SIN PERDER EN EL CORONA TIENE SANTOS BAJO EL MANDO DE GUILLERMO ALMADA.

En su análisis, Almada dejó en claro que este domingo sí cayeron los goles que les permitieron aspirar a la victoria, a diferencia de otras ocasiones, sobre todo cuando han jugado fuera de casa: “sigo sosteniendo que los partidos de visita no fueron tan buenos, los de local habían sido muy buenos, pero quizás en algunas oportunidades nos había faltado definir esa superioridad que marcábamos y a veces cometíamos errores en defensa, hoy (ayer) estuvimos seguros, a pesar de que recibimos un gol y ellos nos generaron alguna otra situación, pero son un equipo difícil de contener por la categoría de jugadores que tienen, así que es un triunfo importante para nosotros”, añadió.

Cuestionado sobre el desempeño del delantero lagunero Eduardo Aguirre, quien marcó los dos goles del equipo Albiverde, el estratega uruguayo comentó: “él venía jugando muy bien en la Copa, eso le hizo ganarse su lugar. Me preguntaban por qué no juega Adrián Lozano y es porque “el Mudo” está mucho mejor en este momento, son momentos de los futbolistas, lo veíamos muy bien, había hecho buenos partidos aunque se le estaba negando el gol en la Liga, pero en la Copa estaba siendo determinante, nos alegra mucho por el grupo en general y por él”, afirmó.

Al estar en la parte baja de la tabla general, Almada tenía claro que los tres puntos frente a los Tigres eran fundamentales: “era prioritario ganar para nosotros, lo tomamos como una final, necesitábamos reencontrarnos con el triunfo, sobre todo jugando de la manera en que jugamos, que siempre es más gratificante, por momentos fue difícil porque Tigres es un rival de mucho cuidado, pero hoy (ayer) el equipo me dejó muy satisfecho por las cosas que vimos y tenemos que seguir en este camino y evolucionando… retomamos el camino y esperamos seguir por esta senda”, concluyó.

‘ELLOS FUERON MÁS CERTEROS’Tal y como acostumbra, siempre que su equipo pierde, Ricardo “Tuca” Ferretti atendió a los representantes de los medios de comunicación.

De pocas palabras, otra costumbre del brasileño, Ferretti admitió que Santos tuvo una victoria merecida por ser más certero en un partido que pudo ser para cualquiera de los bandos: “no me quedo contento porque perdimos, pero no tengo ninguna recriminación para mis jugadores, fue un partido parejo y ellos fueron más certeros que nosotros. Hay ciertos detalles que quiero mejorar y los vamos a trabajar en la semana, pero me voy tranquilo, en esto se gana, se empata y se pierde y hoy (ayer), como se perdió, no tengo muchos comentarios”.

Cuestionado en torno a que Tigres suele empezar “flojo” los torneos, para luego “meter el acelerador” y convertirse en aspirante al título, “El Tuca” sentenció que desde la jornada 1, la victoria es su objetivo: “parece que empezamos a carburar a partir de la alguna fecha para adelante, pero siempre he comentado que en todos los partidos buscamos ganar los tres puntos, pero también juega el rival, Santos es un equipo que presiona en toda la cancha y no se puede decir que solamente fueron cosas que dejamos de hacer, también cuenta el rival y hoy (ayer) lo hizo bastante bien”, finalizó.