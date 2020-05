FMF no descarta reducir sueldo de Gerardo Martino

El estratega de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, así como el resto de los colaboradores dentro de la Federación Mexicana de Futbol no están exentos de una posible disminución de salarios, esto como consecuencia de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19), esto debido a que en la Federación existe un plan de ahorros ante la emergencia sanitaria.

“En la FMF, desde el mes de marzo, tomamos medidas de restricción de gastos, entendiendo que la parte de los ingresos se iba a ver mermada, en el mejor de los casos pospuesta hacia el 2021”, expresó Yon de Luisa, presidente de la FMF en una entrevista con la cadena ESPN.

La medida que han tomado para reducir gastos en la FMF se mantiene en privado, aunque se acotó que puede afectar a los empleados como Gerardo ‘Tata’ Martino y que de igual forma estarán dentro del cuerpo técnico las medidas para reducir gastos.

“Desde marzo se estableció un programa gradual de ahorros, en ese programa, no nada más es a nivel actividades o proveedores, también afecta cierta gama de empleados, de forma escalonada y la decisión fue mantener el detalle de esta medida interna”, complemento.

El programa se encuentra planeando hasta el 2021 y se espera que no se alargue más debido a la pandemia pero la realidad es que no se sabe lo que sucederá; todo parece indicar que no verán acción con el Tricolor en todo lo que resta del 2020 pero podrían tener un ciclo de entrenamientos solo con elementos que militen dentro de la Liga MX.

