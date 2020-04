Fallece padre de César Villaluz

Este martes se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento del padre del ex-jugador de Cruz Azul, César Villaluz. Por medio de redes sociales, el Deportivo San Pedro F.C., donde actualmente milita el mexicano, dio a conocer la noticia y expresaron sus condolencias al jugador y su familia.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de don Porfirio Villaluz, papá de nuestro querido capitán Cesar Villaluz. Estamos contigo y tu familia en estos momentos muy difíciles, mucha fortaleza y resignación” escribió el club en su página oficial de Twitter.

De igual manera, Asociación Mexicana de Futbolistas en México difundió la noticia del fallecimiento del señor Porfirio Villaluz. No obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer más información respecto a las causas de muerte. Asimismo, César no se ha manifestado sobre esta situación.

El jugador se encuentra en México desde hace algunas semanas, debido a la situación de emergencia de salud por el coronavirus. Por esta situación, Villaluz decidió volver para estar con su familia hasta que pase la contingencia.

