Faitelson reveló lo que le hicieron en TV Azteca

David Faitelson es uno de los periodistas de más experiencia en México, pero también uno de los más polémicos. Un personaje fuerte de la televisión mexicana y que pocas veces deja ver más allá de su vida en TV, sin embargo este viernes el conductor de ESPN abrió su corazón y habló de su vida privada y los problemas que ha afrontado en su carrera.

David explicó cómo fue su salida de TV Azteca, empresa de la que fue parte durante casi 16 años

“Me fui de México por dos cosas. La primera la inseguridad en la Ciudad de México y la segunda, yo ‘olía’ a José Ramón y en ese momento había una persecución a todo lo que se relacionara con José Ramón entonces dije ‘No tengo nada que hacer aquí, vámonos'”.

También habló de los problemas que ha tenido en televisión, como los desencuentros con Ricardo Peláez o Paco Gabriel de Anda.

“Los problemas de programa se deben quedar ahí, prefiero a tipos como Ricardo Peláez te mete una puñalada en la espalda al aire y hasta ahí, pero yo también me he equivocado. Yo dije que me daba vergüenza haber sido compañero de De Anda cuando él estaba en Chivas y me arrepentí. Pero a veces generar polémica se va de las manos. Con lo de Paco Gabriel me iban a suspender y yo iba a renunciar porque jamás me han suspendido”.

Otro de los temas polémicos que tocó Faitelson fue su pleito legal con Alejandro Irarragorri, del cual no puede hablar debido a una denuncia que interpuso en su contra hace algunos meses.

“No puedo hablar nada de Irarragorri, ni bien ni mal, porque he hablado muchas veces bien de él, que es un hombre importante, yo pensé que él era el que le iba a cambiar la cara al futbol mexicano, en fin, no puedo hablar de él, porque sus abogados de Nueva York usan todo en contra y mi empresa gasta mucho dinero en abogados”.

Por último, nostálgico y con la voz entrecortada, el famoso periodista confesó que no la pasa del todo bien en Estados Unidos y su amor por México

“Extraño mucho México, lo mio es México, el estar allá, cerca del futbol mexicano, la fuente, en fin. Cuando llegué acá a Bristol, no pude con el clima, la cultura y le dije a la empresa. Me fui a Los Angeles, un lugar hermoso, en el centro de la ciudad, a lado del Staple Center, pero todo ahí eran Los Lakers, los Clippers, los Dodgers y no, nos es lo mio. Ahora estoy en San Diego y desde acá trabajo, lunes y martes en casa, miércoles agarro un avión a México y estoy miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo regreso a Tijuana y cruzo en auto hasta casa”.

