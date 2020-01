Eriksen deja Tottenham y llega al Inter de Milán

Después de tener escasos minutos con José Mourinho en el Tottenham, el mediocampista ofensivo Christian Eriksen se une de manera oficial al Inter de Milán, con un contrato hasta el 30 de junio de 2024.

El internacional danés de 27 años de edad llega a la ciudad de Milán por las próximas cuatro temporadas y media, luego de ser pretendido por varios equipos en este mercado invernal.

Eriksen deja Londres después de seis campañas y media y más de 200 partidos con los Spurs, en los que se convirtió en una pieza fundamental del equipo, al grado de conformar un ataque de miedo en conjunto con el mediocampista Dele Allí y el goleador Harry Kane. Antes militó en el Ajax de Amsterdam.

ELOGIA A CONTELuego de concretarse su traspaso, Eriksen se mostró emocionado por esta nueva etapa en su carrera futbolística y admitió que le entusiasma la idea de trabajar con el italiano Antonio Conte.

“Lo conocí cuando estaba en el Tottenham y nos enfrentamos a su Chelsea, fue muy difícil. La oportunidad de conocerlo y aprender cómo juegan sus equipos me emociona”, puntualizó.

En entrevista para el canal del Inter, el danés expresó su felicidad por ser nuevo miembro de la familia nerazzurri y confesó que los aficionados le han hecho sentir en casa.

“No podía esperar para llegar, estar aquí es hermoso y estoy feliz de ser un nuevo jugador de Inter. Estoy muy emocionado y no puedo esperar para conocer a los fanáticos, ya he tenido la oportunidad de sentir su calidez, fue una bienvenida fantástica. Me siento genial”, fueron las primeras palabras del jugador danés.