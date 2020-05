Emanuel Aguilera dispuesto a aceptar llamado del Tri

El defensa argentino del América, Emanuel Aguilera, admitió que en caso de ser llamado por la Selección Mexicana, podría tomar la oportunidad de disputar un partido de naciones, ya que nunca ha sido convocado por la albiceleste.

“De la Selección Mexicana no me han llamado y, en el caso que me llamen, lo analizaría, lo pensaría. Siempre es un sueño ir a la selección, es difícil pero no imposible”, comentó mediante un Live de Instagram.

El sudamericano llegó al balompié nacional en 2016 para militar con Xolos de Tijuana, bajo el mando del mexicano Miguel Herrera, quien decidió incorporarlo a Coapa cuando regresó al cuadro capitalino.

Con cuatro años trabajando en territorio mexicano, Aguilera podría iniciar su proceso de naturalización para ser tomado en cuenta por su compatriota, Gerardo Martino, actual director técnico del Tri.

