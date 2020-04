eLiga MX, una presentación de ensayo y error

Y de repente la pantalla del videojuego se paralizó. Un error técnico que se incluyó en el reglamento, pero que quizá nadie esperaba que se presentara justo en la jornada inaugural de la eLiga Mx. Se mandó a pausa y después se reinició el duelo, aunque con una mala configuración que propició que se jugara más allá de los seis minutos pactados por tiempo. Al final, y al ver que aún faltaba un buen rato para concluir, el comisario de la Liga dio la orden de parar. Así se hizo. Queda claro que lo virtual no es igual que lo real.

Sí, de esa manera tan peculiar y accidentada comenzó la eLiga Mx, el torneo virtual que tratará de captar la atención del aficionado durante la cuarentena que ha provocado la pandemia de COVID-19. Ayer dio de qué hablar, no tanto por los resultados, sino por los errores que se viralizaron en las redes sociales.

EXPECTACIÓN Y REALIDAD

El proyecto surgió desde hace varias semanas, cuando se constató que la emergencia sanitaria paralizaría el futbol una buena cantidad de días. Desde las primeras reuniones a distancia de la Liga MX se planteó la posibilidad de armar una justa virtual, idea que fue tomando forma hasta que se consolidó en una competencia a imagen y semejanza de la real.

Pero los detalles tomaron más tiempo del calculado y el inicio de esta competencia se postergó hasta en dos ocasiones, pero esos días se aprovecharon para armar un calendario específico y un reglamento que solventara todas las eventualidades; sí, aunque esto sería un torneo virtual, el objetivo era crear un producto con un manto de profesionalismo que no se haya visto en cualquier otro torneo —de esta naturaleza— realizado hasta la fecha.

Aunque los partidos solo duran 12 minutos, seis cada tiempo, las transmisiones se hicieron de una hora; con un previo, el desarrollo del mismo partido y un postjuego; y las televisoras trataron de llenar ese espacio de la mejor manera, con productos ya preparados y otros muy improvisados. Es más, justo en el juego que no se vio por televisión vino la crítica más certera: “estamos tratando de llenar con lo que sea, no sé por qué es una hora y no se hizo de media”, disparó Christian Martinoli con su peculiar estilo.

Y sí, en esta primera jornada pasó de todo: fallas técnicas, mensajes no deseados, reglas no leídas, interacción forzada y remató con el último partido sin transmisión por TV, lo que provocó la queja de los aficionados a través de las redes sociales.

RODÓ EL CONTROL

A las 13 horas regresó el futbol mexicano…aunque en su forma virtual. Necaxa y Monterrey abrieron las actividades de la eLiga Mx con Éric Cantú, representando a Rayados, y Carlos Guzmán, jugando para Rayos.

Después de un previo de casi 20 minutos, el partido comenzó. En este compromiso la interacción entre los conductores de TUDN y ambos futbolistas fue constante, al grado que más que narrar el partido se la pasaron tratando de platicar con los participantes. Ahí se hicieron las primeras peticiones que predominaron en toda la jornada del día: dejar las repeticiones de las jugadas, lo cual por cierto también está en el reglamento que los futbolistas debieron leer. Al final ganó Monterrey por 4-2.

Ese fue un partido tranquilo a comparación de las complicaciones que hubo en el que le siguió, el Cruz Azul-Atlas. Jonathan Borja fue el representante de La Máquina y Luciano Costa el de los rojinegros.

El primer imprevisto se presentó cuando uno de los aficionados que interactuaba a través de la plataforma del juego —no de la televisora— mandó un mensaje para insultar al América, la producción buscó la manera de tapar esos mensajes de inmediato provocando problemas de visibilidad; después, ya en el segundo tiempo se le cayó la conexión al jugador celeste y el tiempo que se reanudó duró más minutos de los establecidos por una mala configuración. Fue caótico y Atlas goleó 4-1 a Cruz Azul.

La jornada se cerró con el Puebla-América, solo por internet. Sí, así concluyó el día, el cual fue una primera jornada de ensayo y mucho error, pero con tiempo para mejorar.

JORNADA 1. LOS ERRORES QUE LA MARCARON

LOS MENSAJES

NO CONTROLAN LA INTERACCIÓN

Durante el desarrollo del duelo, la gente podía interactuar en línea a través de la plataforma del videojuego, algo que escapaba del control de la transmisión; en el primer partido, alguien posteó que las narraciones en TV Azteca eran mejor que las de Televisa; en el segundo duelo, otro fan aprovechó para insultar al América. Tuvieron que difuminar los mensajes que después salieron.

SE PERDIÓ VISIBILIDAD

TRATAN DE MODIFICAR EN LA MARCHA

Después de los mensajes que aparecieron durante el juego entre Cruz Azul y Atlas, la televisora encargada de transmitir el partido trató de tapar esta interacción sobre la marcha; en primera instancia varias veces apareció un recuadro negro que obstaculizaba en demasía la visibilidad de lo que estaba ocurriendo; después se logró difuminar sin que estorbara tanto las acciones del encuentro.

MALA CONFIGURACIÓN

DURÓ MÁS DE LO PACTADO

Luego de que se trabara la señal del Cruz Azul-Atlas y se reestableciera la conexión de internet, el encuentro tuvo que reiniciarse para disputar el tiempo que faltaba; sin embargo, se configuró mal el tiempo del partido, por lo que se disputaron más de los seis minutos pactados. El segundo tiempo duró más de 10 minutos, razón por la que el comisario decretó el final del duelo.

CLAVES

PATROCINIOS

Pese a que los partidos duran solo 12 minutos, las televisoras lograron el patrocinio de algunas marcas durante los juegos.

EN REDES

Cada equipo llevó el minuto a minuto de sus juegos como lo hacen de manera habitual.

SITIO ESPECIAL

La Liga MX tiene un sitio especial para la eLiga MX, donde lleva la clasificación y las estadísticas más importantes.

MUY SEGUIDO

El Puebla-América tuvo muchas vistas en las redes sociales; en Twitter tuvo 5 mil y en YouTube más de 50 mil.

Y ADEMÁS

PUEBLA-AMÉRICA, SOLO POR INTERNET

El último juego del día, entre Puebla y América, solo se transmitió por internet y las redes sociales de TV Azteca, empresa con los derechos del equipo poblano, lo que provocó los reclamos de los aficionados en las redes sociales. Eso sí, la televisora del Ajusco mandó a su narrador principal y a su analista principal, la mancuerna de Christian Martinoli y Luis García.

Sin embargo, Martinoli lanzó varias críticas durante la transmisión, enfocándose principalmente en la duración de ésta, pues señaló que era muy complicado llenar una hora.

Santiago Ormeño dirigió al Puebla, que terminó por imponerse 3-0 al América, bajo el mando de Nicolás Benedetti.

Me gusta: Me gusta Cargando...