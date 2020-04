‘El proceso de Chucky Lozano fue bien llevado, Lainez se adelantó’

Miguel Herrera, técnico del América, le respondió a Diego Lainez, luego de que el jugador mexicano señalara que estaba en desacuerdo con el estratega de las Águilas al mencionar que sus padres aceleraron su proceso para ir al Betis.

Además, en charla para W Radio, el técnico azulcrema comparó el proceso que llevó Lainez con el del Chuky Lozano y aseguró que el canterano del Pachuca tuvo un mejor proceso.

“Me parece que el Chuky Lozano también tenía cualidades, pero él aguantó se consagró en Pachuca después de ser campeón ya siendo titular indiscutible y luego se fue a Europa y llega allá y la rompe y ya lleva a allá tres o cuatro torneos extraordinarios”, agregó.

© IMAGO7

También, el Piojo aseguró que sí existió presión por parte del padre del exjugador del América para irse a jugar a Europa, por lo cual considera que su proceso se adelantó ya que Diego Lainez pidió salir de la institución tras haber sido Campeón de liga en el Apertura 2018.

“Yo lo único que he expresado todo el tiempo fue lo que viví, a mi Lainez no me va a engañar porque yo estuve ahí sentado, yo estuve ahí en las pláticas, luego me fui a entrenar, regresé y Santiago (Baños) me mantuvo al tanto de todo, no voy a engañar a nadie, ni quiero decir nada, sé que a Lainez le va a ir muy bien, yo lo único que siempre dije es que para mi se adelantó su proceso.

“Claro que el papá estaba ahí obviamente presionando porque se quería ir, apenas terminamos de ser campeones y lo primero que le dijo Lainez a Mauricio Culebro fue ‘Ya soy campeón ya me quiero ir’, ya traía la cabeza rodando muy rápido el muchacho”, declaró.

Miguel Herrera recordó que Lainez estaba haciendo bien las cosas en el equipo de Coapa por lo que se ganó la titularidad y descartó que el en algún momento quiso frenar las aspiraciones del canterano americanista, sin embargo, considera que todo jugador debe llevar un proceso.

“Sus aspiraciones no las quiero parar, ni quiero decir que están mal, creo que están muy bien, pero todo lleva un proceso de trabajo.

“El estaba haciendo las cosas muy bien en el América, ya se estaba ganando la titularidad, terminó siendo titular en ese campeonato del club y no fue titular porque yo estaba en contra de él porque si yo hubiera estado en contra de él, lo corro del equipo, él fue titular porque el muchacho trabajó y se rompió el alma para ser titular”, señaló.

