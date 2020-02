El Leganés de Javier Aguirre logra agónico triunfo

Leganés, que dirige el mexicano Javier Aguirre, logró ayer un agónico triunfo por 2-1 sobre Real Sociedad para acrecentar su creencia en la salvación y permanencia en la Liga de España.

Un gol de último minuto, al 90+4, por parte de Óscar Rodríguez le dio la victoria de oro a los pepineros del “Vasco” Aguirre, que fueron capaces de recuperarse y remontar el marcador ante su afición en el Municipal de Butarque.

Al minuto 20 la Real Sociedad aprovechó un error de Juan Soriano, y Alexander Isak marcó el 1-0.

El nigeriano Kenneth Omeruo empató el duelo a los 49 minutos. El choque en el tramo final fue equilibrado hasta que el recién ingresado Óscar le dio al Leganés los tres puntos con un golazo de tiro libre para el 2-1 definitivo en el agregado.

“El Vasco”, muy a su estilo, no recordó lo que le dijo al héroe de su equipo después de la anotación, pero se lo imagina. “No sé qué es lo que le dije a Oscar en la celebración tras el gol. Ahora no me acuerdo. Seguramente le diría ‘la pu… madre Oscarito qué golazo metiste cab…’. Algo así seguro”.

“He visto a Óscar en partidos y entrenamientos. Cuando vi la falta supe que él iba a patear. Salió todo redondo. Último minuto, sale del banquillo, fue un final feliz. Esto sigue, hoy lo pasamos bien pero mañana hay que darle”, señaló Aguirre.

Con esta victoria Leganés alcanzó 18 puntos en el lugar 18, igualado con Mallorca, pero con peor diferencia de goles.

