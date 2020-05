El golpe a Hermosillo lo ‘mandaron’ desde el banquillo

El campeonato de 1997 es el último gran recuerdo que tiene Cruz Azul. Ese año se consumó el último título de Liga para los celestes, que desde entonces, viven una de las sequías ligueras más prolongadas en la historia del fútbol mexicano. Aquel mediodía del 7 de diciembre Carlos Hermosillo se convirtió en héroe. Su gol dio el título a La Máquina, pero el mayor recuerdo se lo llevó su integridad física: un golpe en sus costillas lo dejó mal herido, y según el propio protagonista, todo estuvo calculado desde el banquillo rival.

“En esa jugada Palencia (Francisco) falla una solo y la echa fuera, y la siguiente jugada es la mía. Yo la abro, Palencia tira el centro y Comizzo (Ángel) sale olvidándose del balón y me pega. Era de cárcel la patada”, señaló el jugador en una entrevista conjunta a MedioTiempo, Multimedios y RG La Deportiva.

Más en MSN: El 'Grandote de Cerro Azul' afirmó que Carlos Reinoso, entrenador de León en aquel entonces, ordenó a su portero que golpeara adrede al delantero en las costillas. En el juego de ida de aquella final, días antes, Hermosillo salió con una costilla fracturada tras un fuerte encontronazo con un defensor rival.

“Seguramente le dijo Reinoso que me golpeara, y lo digo con todo respeto a mi maestro que tanto amo y respeto, pero se le olvidó a Comizzo que las costillas no están en la cabeza. Me voló la cabeza”, refirió.

Fue recién iniciado el primer tiempo de la prórroga cuando Comizzo derribó a Hermosillo en el área y se concedería penal para Cruz Azul. El mismo delantero convertiría el tanto y con la regla del Gol de Oro se definía aquella final. Con el marcador de 2-1 en el global, La Máquina alzaba el que hasta ahora es su último título de Liga, y su máximo artillero, además de la medalla de campeón, se llevó varias costillas adoloridas.

