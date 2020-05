El enigmático mensaje de Salcedo sobre la Bundesliga

Carlos Salcedo es uno de los jugadores que más polémica suele generar en Tigres. El defensa ha tenido desencuentros con la afición felina, además que sus declaraciones no tienen buen recibimiento en ocasiones. En ese contexto, nuevamente dio de qué hablar con un enigmático mensaje sobre la Bundesliga en redes sociales.

El representante de Salcedo, Lyle Yorks, subió en Instagram una foto sobre el regreso de Bundesliga este sábado. Entre los comentarios se encuentra uno hecho por el ‘Titán’, quien escribió: “We”ll back there in a few months” (Estaremos de regreso en algunos meses). El mismo Yorks le dio me gusta al mensaje, pero no contestó al mismo.

© Foto Futbol Total: Un juego auténtico lleno de nobleza y emoción. Salcedo comentario instagram

Salcedo ya está familiarizado con la Liga Alemana, donde jugó con el Eintracht Frankfurt de 2017 a 2019, cuando llegó a Tigres. Aunque se coronó con los felinos en el Clausura 2019, mismo torneo en el que llegó, ha recibido mucha críticas. Su contrato finaliza hasta diciembre de 2022, pero desde el final del Apertura 2019 se ha especulado sobre su salida.

Salcedo recibió severos cuestionamientos por la afición de Tigres luego de una mala actuación en los Cuartos de Final de dicho torneo donde fue señalado como el culpable de la derrota de su equipo por marcador de 2-4 ante las Águilas del América y por ende fueron eliminados del certamen.

Me gusta: Me gusta Cargando...