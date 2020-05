El día que ‘Paleta’ Esqueda le mandó un WhatsApp a Messi y le contestó

Enrique Esqueda le confesó a ESPN el día en el que Lionel Messi le dio al ‘Paleta’ boletos para disfrutar en el Camp Nou de un Barcelona vs Real Madrid de Copa del Rey. Y no sólo eso, el delantero mexicano también tuvo la fortuna de quedarse con el número personal de ‘La Pulga’ gracias a que Daniel Montenegro, su ex compañero en América, le compartió el contacto.

“Me tocó ir a Barcelon aa rehabilitarme la planta del pie y llegando allá me acordé, porque ya jugaba para Pachuca, le dije al ‘Rolfi’: ‘Oye, hay forma de poder pedirle unas entradas a Messi, estoy en Barcelona, me vine a rehabilitar la planta del pie’, me dijo que sí, que le iba a escribir y a los 10 minutos me contestó y me dijo: ‘Aquí está el número de Messi, escríbele y queda con él, ya me dijo que no hay ningún problema’ y así fue, le escribí, me contestó rapidísimo, fue sorprendente que un tipo como él se tome la molestia cuando aparte no te conoce”, confesó Enrique quien además tuvo la fortuna de conocer al 10 del Barcelona personalmente ya que él le tragó los boletos: “Me dijo que fuera por las entradas al estadio. Salió a entregármelas él y sin querer queriendo viajé en una semana en la que era el clásico allá y fui a la final o semifinal de la Copa del Rey, 2-2 quedaron en ese partido en el Camp Nou”.

La semana del ‘Paleta’ en Barcelona fue redonda ya que después del partido, recibió una invitación por parte de Pep Guardiola para entrenar con los culés: “Fui a conocerlo un rato en las instalaciones del Barcelona, me regaló una playera, me tomé una foto con él, con todo el equipo, bajé a la cancha de entrenamiento, estaba Jona Dos Santos en el Barcelona, saludé a Guardiola, Guardiola me dijo: ‘Vente a entrenar’, le dije: ‘No puedo, qué coraje’, bromeando. A veces las oportunidades son esas y desafortunadamente me tocó estar lesionado en esa ocasión”.

Me gusta: Me gusta Cargando...