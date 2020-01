El día que Antonio Mohamed rechazó dirigir a Pumas

Los Pumas de la UNAM viven una nueva etapa bajo el mando de Miguel González ‘Míchel’, los Universitarios están intentando regresar a la cantera, pero la realidad es que esto pudo haber sido distinta la actualidad, pues en su momento buscaron al actual estratega de los Rayados de Monterrey, Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien rechazó la propuesta para dirigir a los Felinos.

Fue previo al Apertura 2019, cuando los Pumas decidieron destituir de su cargo al argentino, Bruno Marioni, que el recién nombrado director deportivo del club, Jesús Ramírez, estaba buscando un entrenador en mayo para que tomara el lugar en el banquillo. Entre los principales nombres para llegar a ocupar el cargo estaban Hugo Sánchez y Antonio Mohamed.

El ‘Turco’ estaba siendo sondeado por Cruz Azul también luego de haber tenido momentos amargos con el Celta de Vigo de España y en Huracán de Argentina. “Realmente hay buenos entrenadores, pero se deben de adaptar realmente a la filosofía que vamos a generar, que es la cantera y algunos jugadores extranjeros que deben de tener calidad”, expresó Ramírez al ser cuestionado al respecto de Mohamed.

Por otro lado, el que se atrevió a decir que rechazó a Pumas y Chivas de Guadalajara fue el mismo Mohamed. El ‘Turco’ dio a conocer que tuvo ofertas para regresar a dirigir a estos dos equipos, pero decidió declinar ya que en sus planes no estaba dirigir en ese semestre para así poder tomar un descanso. “Hubo acercamientos, pero no se avanzó porque no quería dirigir este semestre. No se pudo hablar de proyectos, de nada, porque mi decisión era descansar”, declaró el estratega argentino.

Un año después, para el Apertura 2019, Mohamed llegó al banco de Rayados de Monterrey para hacerse con el tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA y la Liga MX.

