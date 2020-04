El berrinche que casi deja fuera a Jorge Campos del primer juego en Francia 1998

Jorge Campos siempre ha sido una persona extravagante, algo que mostró como jugador, pero esa personalidad estuvo cerca de dejarlo fuera de su debut en el Mundial de Francia 1998 cuando quiso jugar con un suéter de la marca que lo patrocinaba a él y no a la Selección Mexicana en aquel entonces.

El Brody tenía como patrocinador a Nike y quería utilizar el suéter de portero que le habían diseñado, pero los representantes de ABA Sport, que vestía al Tri, rechazaron la idea y el exarquero convenció a uno de los utileros de cambiar las prendas, pero conllevó regaño de FIFA.

“Los directivos presentan la ropa y los de la FIFA regañaron a los directivos de la FMF porque el número de Jorge en el short y la playera era muy grande”, dijo Santos Escobar a ESPN, quien era el enlace entre la Selección y ABa Sport

“Alejandro Burillo les reclamó que no era posible que le hicieran esas ching%$#&y les dijo a los directivos y a Manuel Lapuente que Jorge Campos debía ser suspendido, que no debía de jugar el primer partido del Mundial, pero ellos manejan el futbol como quieren y al final no hubo problema”, añadió.

Manuel Lapuente, quien dirigía al combinado azteca, regresó enojado al hotel para hablar con Escobar y regañarlo, quien le señaló que el suéter no era de ellos sino de Nike.

“Lapuente se queda sorprendido, le dije que ese no era ABA Sport. Los de la FMF pensaron que era cosa de nosotros. Sugieren suspender a Campos un partido, me piden a mí que, si tengo problemas en que juegue y les dije que no, el problema hubiera surgido si juega con el suéter de otra marca”, comentó.

Finalmente Campos jugó el primer partido del Mundial ante Corea del Sur con el uniforme blanco de la Selección Mexicana.

Me gusta: Me gusta Cargando...