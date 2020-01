El Atlético de Madrid descarta contacto con Edinson Cavani

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró en la IV Gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) que “no hay absolutamente nada” respecto a la posible llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani y defendió las críticas que están arreciando sobre el técnico argentino Diego Pablo Simeone, ya que son “injustas”.

“Son cosas complicadas, pero de todas las maneras lo que sí que os digo es que no hay absolutamente nada. Nada más que ilusión. Nosotros necesitamos meter goles y tenemos grandes goleadores, lo que pasa es que no tenemos la suerte que antes nos sobraba y ahora nos falta”, declaró Cerezo.

El presidente del Atlético intentó esquivar las preguntas con humor y, cuestionado sobre si podría cerrarse la llegada de Cavani en los cuatro días que restan de mercado invernal, aseguró que “son pocos días” y que “habrá que esperar”.

DEFIENDE AL ‘CHOLO’Además, Cerezo salió en defensa de su entrenador tras el bache que está atravesando el equipo, fuera de puestos de la Liga de Campeones y a diez puntos del líder, el Real Madrid, al que se enfrenta este sábado en el Santiago Bernabéu.

“Me parecen injustas y que no se pueden llevar a cabo. Es el entrenador que más títulos nos ha dado y tenéis que tener en cuenta que no ha habido ningún equipo en España que haya mantenido a un entrenador durante ocho años mínimo, y los que le quedan. No dudamos de él para nada. Estamos encantados con él. A todo el mundo le pasa que tiene unos partidos malos”, dijo.

“Hace poco decíais que algunos de los equipos que ahora están en primera y segunda posición estaban desahuciados y ahora resulta que son los primeros. A ver si dentro de tres o cuatro semanas lo hacemos a la inversa. No estoy preocupado. Tenemos un magnífico entrenador, un magnífico equipo y esto son circunstancias de la vida”, añadió.