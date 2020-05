¿Dónde ver EN VIVO la Jornada 8 de la eLiga MX?

La actividad de la eLiga MX continúa este lunes con el arranque de la Fecha 8, día en el que se disputarán tres enfrentamientos: Pachuca vs Querétaro, Tijuana vs Puebla y Morelia vs Cruz Azul, en este último veremos si los celestes son capaces de romper la racha de siete derrotas consecutivas.

Las acciones continuarán el martes, con uno de los enfrentamientos más atractivos, pues Tigres llega motivado con dos victorias al hilo y buscará hacer lo propio cuando se mida a los Pumas de la UNAM.

Mientras que el miércoles, nos espera el duelo más interesante de la jornada, pues Fernando Beltrán intentará terminar con el invicto de Nicolás Sosa y darle a Chivas su cuarta victoria consecutiva, la cual seguramente los llevaría a zona de liguilla.

Agenda de la Jornada 8 de la eLiga MX:

Lunes 4 de mayo:

14:00 | Pachuca vs Querétaro | TUDN.

14:30 | Tijuana vs Puebla | TUDN.

20:00 | Morelia vs Cruz Azul | TV Azteca.

Martes 5 de mayo:

14:00 | Tigres vs Pumas | TUDN.

14:30 | América vs Necaxa | TUDN.

20:00 | Santos vs Atlas | TV Azteca.

Miércoles 6 de mayo:

14:00 | Chivas vs León | Chivas TV/ Azteca Deportes / TUDN.

14:30 | Toluca vs Monterrey | TUDN.

19:00 | Atlético de San Luis vs Juárez | TUDN.

