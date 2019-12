Cruz Azul anuncia sus primeros dos refuerzos

Los jugadores Sebastián Jurado y Pablo Ceppelini fueron confirmados de manera oficial como los primeros dos refuerzos de Cruz Azul rumbo al Clausura 2020.

Alfredo Álvarez Cuevas, vicepresidente de Cruz Azul, informó que un mediocampista y un delantero son las posiciones que buscarán reforzar rumbo al inicio del próximo torneo.

“Son dos posiciones que desde luego se discutirán, ya se habló con algunos de los candidatos para que se puedan incorporar a solicitud del señor Robert Dante Siboldi”, dijo el directivo a los medios.

Por otra parte, ante el éxito que tiene el técnico Antonio Mohamed con Monterrey, equipo al que llegó luego de ser una carta fuerte para sustituir a Pedro Caixinha en el cuadro celeste, dijo que no se arrepiente de que el “Turco” no esté en la Máquina.

23 PUNTOS PUNTOS ACUMULÓ EL TORNEO PASADO LA ESCUADRA CELESTE, QUEDÁNDOSE FUERA DE LA LIGUILLA.

“En definitiva no, me adelanté, quizá me vi precipitado, pero no (se arrepiente). Robert Dante creo que tiene las características, es una gente que ha surgido de la institución, con éxito en otras organizaciones y plena confianza para lograr los resultados que todo el mundo estamos esperando”, afirmó el directivo celeste.

RESPALDO A ‘BILLY’Por otra parte, mientras unos 100 socios disidentes pedían la salida de Guillermo Álvarez y su familia de la cooperativa afuera del inmueble donde se llevó a cabo la reunión de accionistas del Cruz Azul, adentro unos 400 demostraron total respaldo a “Billy”.

De Puebla, Lagunas Oaxaca y otros lugares llegaron los socios, todos quienes se identificaron con sus credenciales, para demostrar su apoyo a Guillermo Álvarez, quien al final no acudió a la reunión.

“Todos los socios aquí reunidos respaldamos la administración de Guillermo Álvarez Cuevas, es una muestra clara de nuestra posición, somos más de 80 por ciento que damos respaldo hacia la administración de la cooperativa”, dijo Víctor Luna, uno de los agremiados.

Alfredo Álvarez, en tanto, reiteró que los asistentes al desayuno dan una clara muestra de que están unidos y que los disidentes “sólo buscan defender sus privilegios personales”.

Afirmó que están dispuestos a que se realicen auditorías para aclarar las dudas y acusaciones que hay contra la directiva, “es un principio que se tiene que dar que es la rendición de cuentas, pero todos, incluyendo a ellos”.

Los gritos de apoyo para Guillermo Álvarez fueron notorios en diversos momentos de la reunión, con gente satisfecha con la gestión del directivo, en espera de que se mantenga al frente.

ORDIALES SE ACERCALa llegada de Jaime Ordiales como director deportivo de Cruz Azul está cada vez más cerca, pues reúne las características para ser nombrado, consideró Álvarez.

“Creo que podrían valorar las condiciones que tiene Jaime, es una persona con condiciones, con experiencia, que ha jugado futbol, con experiencia en otras organizaciones, me parece que es una persona seria y profesional”, dijo.

El nombre de Jaime Ordiales, presidente del Querétaro, se convirtió en la primera opción para dicho puesto en las últimas horas, luego de que habían sonado otros, como los de Carlos López o Humberto Valdés.

“Son las (cualidades) que estamos viendo y apreciamos en el caso de Ordiales. El que hará la presentación es el licenciado Guillermo, es con quien hemos evaluado las diferentes opciones”, añadió.

Desde hace algunas semanas el propio “Billy” Álvarez había manifestado que el director deportivo estaba cerca de anunciarse, algo que ahora sí parece más cerca con la inminente llegada de Jaime Ordiales.