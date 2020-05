Conor McGregor no descarta pelear contra Manny Pacquiao

El peleador de artes marciales mixtas, y ex campeón de la UFC, Conor McGregor se encuentra concentrado en su retorno al octágono, sin embargo no descarta un enfrentamiento en un futuro no muy lejano con el filipino Manny Pacquiao.

Audie Attar, mánager de la estrella de la empresa Ultimate Fighting Championship (UFC), habló acerca del peleador europeo y de sus posibilidades en su carrera.

“Creo que primero está pensando en las artes marciales mixtas”, dijo Atar en una entrevista con MMA Junkie, en busca de su segunda pelea del año.

Fue en enero pasado cuando McGregor venció a Donald Cerrone en apenas un round en su regreso a la jaula desde 2018, y ahora se enfila a una potencial pelea con Justin Gaethje o Tony Ferguson.

Pero el deporte de los puños, donde probó suerte en 2018 y que perdió ante Floyd Mayweather Jr, no está descartado para el europeo, cuestión que estudiará para poder estar listo ante cualquier pugilista.

“El boxeo es algo que definitivamente está planeando hacer, pero creo que está pensando en MMA primero.Depende cómo se den las cosas y dónde lo quiera llevar. Los fans lo quieren ver luchar, así que no importa contra quien, peleará con el que sea”, añadió.

Attar, que también es agente de la estrella filipina Manny Pacquiao, comentó que siempre está la posibilidad de que ambos personajes se vean las caras en un ring, aunque es algo que se tendrá que estudiar.

“Vamos a ver cómo se dan las pláticas y luego, en lo que se refiere a Manny o cualquier otro boxeador en el futuro, siempre hay la posibilidad”, concluyó el agente.

