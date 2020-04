Cirilo Saucedo rechazó jugar en América; hoy se arrepiente

El exguardameta, Cirilo Saucedo, recordó uno de los episodios más decisivos de su carrera, en el que rechazó jugar para el América porque sabía que llegaría a suplir a Guillermo Ochoa, que en aquel entonces comenzaba a despuntar.

“En algún momento me compró el América; yo jugaba para Dorados”, reveló Saucedo en entrevista para ESPN.

“Al final de cuentas no acepté ir al América, porque no iba a jugar. En ese momento Memo Ochoa era un jovencito que estaba empezando y todos recordamos lo que fue Memo Ochoa en sus inicios. Entonces, no iba a tener oportunidad de jugar, (así que) decido quedarme en Dorados y en ese torneo descendemos”, agregó.

El guardameta contó a ESPN, cómo fue que le avisaron que sería jugador del América, una decisión de la que él no estaba enterado ni de acuerdo, pues su sueño era jugar la Copa del Mundo de Alemania 2006 y entendía que lejos de las canchas era difícil conseguirlo.

Al final, el arquero habló con Manolo Lapuente para que entendiera su postura y así logró mantenerse en Dorados. Para su mala fortuna, Ricardo Antonio La Volpe no lo consideró para el Mundial.

“América ya me había comprado; yo estaba en Dorados, en diciembre nos vamos de vacaciones y mi ahora esposa estudiaba en Canadá. Fui a verla y estando allá me habla mi papá, que era mi representante. Me dice: ‘Oye Cirilo, te compró el América’. ¿Cómo que me compró el América? ‘Sí, te compró’. ¿Cómo?, o sea, nunca me preguntaron si yo quería ir”, reveló.

“Ahí estaba Manolo Lapuente, en ese momento el entrenador era Víctor Manuel Aguado, y me dirijo a Lapuente para preguntarle cuáles eran los planes para mí. Le dije que ahí tenían a Memo, que parecía que iba a tener una carrera brillantísima. Se acababa de ir Saja y creo que se acababa de retirar Ricardo Martínez”, añadió.

Cirilo militó en Dorados de Sinaloa del Apertura 2004 al Clausura 2006, tiempo en el que tuvo la fortuna de coincidir con grandes personajes del balompié internacional como lo son Pep Guardiola y Juan Manuel Lillo.

“Tuve la fortuna de ser compañero del Loco Abreu, de Guardiola, dirigido por Lillo. En fin, cosas que hoy en el proceso en el que estoy, me van a dar mucho, porque estoy dirigiendo a un equipo de Tercera División y estoy por terminar la carrera de entrenador, pero tal vez, si pudiera echar el tiempo atrás, sí habría decidido ir al América”, expuso el ex guardameta mexicano.

