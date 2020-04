Christian Martinoli confesó que inventó nombres en un partido de Santos

Christian Martinoli, famoso narrador de TV Azteca, confesó la curiosa historia detrás del partido más complicado que ha comentado y la razón por la que fue tan difícil.

El periodista deportivo comentó en el Live de RÉCORD con Carlos Ponce de León que se vio obligado a inventar nombres en un encuentro de Santos, ya que André Marín boicoteó la transmisión de la televisora del Ajusco.

“El partido más difícil que he narrado fue un Santos Laguna contra Santos de Brasil, me tocó narrar el segundo tiempo de la inauguración del TSM, pero fue porque Marín boicoteaba las transmisiones y no nos mandó los nombres de los suplentes, así que tuve que empezar a inventar nombres, aparte Santos de Brasil hizo como nueve cambios”, expresó.

© Record Pelé acudió a la inauguración del Territorio Santos Modelo

Sobre los últimos años en los que trabajó con Marín, a quien llamó “el bicho más grande”, Martinoli reconoció que los sufrió mucho.

“Marín dejó de ser profesional al final, fue un calvario trabajar con él”, dijo.

