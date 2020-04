Christian Martinoli arremete vs Carlos Aguilar por ir a TUDN

El llamado ‘Zar del Boxeo’, Carlos Aguilar se volvió uno de los elementos más representativos dentro del mundo del boxeo gracias a sus narraciones en el deporte de los puños, siendo una de las voces más reconocidas por su trabajo en Azteca Deportes, razón por la que sorprendió a todos a principios del 2020 cuando decidió dejar a los del Ajusco para principal con el principal rival; TUDN.

Ante esto, el comentarista y narrador de futbol de TV Azteca, Christian Martinoli ha arremetido en contra de Aguilar, pues aseguró que el haberse ido de Azteca no fue por una cuestión económica y aseguró que el hecho de haberse marchado a TUDN fue una decisión terrible para su carrera.

“(Carlos Aguilar)me comentó cuatro meses antes sobre la posibilidad, le dije que no se fuera, y que si se iba no se fuera mal, y se fue mal. Cometió el peor error de su carrera (…) No se fue por dinero, se fue por fama”, dijo Martinoli en entrevista con el diario récord.

Por otro lado, Martinoli expresó que no podría animarse a narrar otros deportes que no fueran el futbol, pues le parece muy complicado y de igual forma tiró un dardo a su excompañero respondiendo a esta pregunta: “Yo no me siento capacitado para narrar otro deporte, yo no me atrevería. Él decidió dejar de ser el ‘Zar del Boxeo’”, aseguró.

Aguilar se marchó a TUDN pero no se le ha visto en la faceta de narrador de boxeo por la que se hizo famoso dentro de la televisora rival, sino que hace algunos anuncios durante las transmisiones de futbol mexicano, algo que parece incluso irreconocible para lo que tenía acostumbrados a los televidentes.

