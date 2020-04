¿Chivas buscó a Diego Reyes?

Tras un inicio prometedor con las águilas del América, Diego Reyes dejó el nido para probar suerte en el futbol europeo, sin embargo, 6 años después regresó a México para jugar con Tigres.

Antes de llegar a Tigres, diversos rumores sobre el destino de Reyes comenzaron a surgir, siendo su regreso al América uno de los más fuertes. aunque también se habló del interés del eterno rival de las águilas, Chivas.

Esta versión fue desmentida por el jugador de Tigres y de la Selección Mexicana, quien aseguró que el equipo rojiblanco nunca lo buscó, además puntualizó que no jugaría para ellos por considerarlo una falta de respeto hacia su ex club.

“Nunca me buscó Chivas, creo que no me aceptarían en su equipo y tampoco creo que sea respetuoso de mi parte jugar en esa institución. Mi admiración porque juegan con puros mexicanos pero creo que nunca podría estar en ese equipo”. dijo el futbolista en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Reyes enfatizó a que desde su formación en la cantera de América existió una rivalidad muy grande con equipos como Chivas y Pumas.

“Desde pequeños siempre hubo una rivalidad muy fuerte, igual contra Pumas, así que no creo poder jugar en una institución así pero mis respetos para ellos. No me buscaron y no tuve contacto con ellos”. sentenció Reyes.

