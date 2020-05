‘Chiquimarco’ pudo ser parte de Tigres en la Copa Libertadores

El ex arbitro mexicano, Marco Antonio Rodríguez, reveló que estuvo cerca de trabajar con Tigres antes de que disputarán la Copa Libertadores (2015). En aquel entonces el llamado ‘Chiquimarco’, ya estaba enfocado en el coaching deportivo, y detectó algunos problemas en el cuadro regiomontano.

“Yo estuve a punto de trabajar con Tigres, por cierto, antes de que jugaran la Copa Libertadores, tuve una charla con (Miguel Ángel) Garza, con el ‘Inge’ Rodríguez y les ofrecí un plan de trabajo de desarrollo de psicología deportiva, porque veía que el equipo se caía en momentos importantes”, reveló Rodríguez.

El ex silbante mundialista, consideró que el equipo debía trabajar en el lado psicológico para encarar los duelos de la justa sudamericana, que suelen ser muy complicados por la presión que se vive en el entorno de cada partido.

“No sabían conectar también el lado psicológico arbitral, el lado psicológico del rival en la Copa Libertadores, no llegamos un acuerdo y no se hizo, hubiese sido bueno haber entrado con Tigres, y en esa época hubiese sido parte de la gran historia con Gignac y todos los grandes jugadores que han llegado, pero bueno no se concretó”. argumentó.

Al final, Tigres terminó cayendo en la gran final de la Libertadores ante River Plate, que aprovechó la localía y lució muy superior en el duelo de vuelta.

Me gusta: Me gusta Cargando...