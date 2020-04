Chicharito presume ser fan de los Caballeros del Zodiaco; compra 18 figuras de colección

Javier Hernández nunca ha ocultado su lado infantil como persona y lo volvió a mostrar, ahora al presumir ser fan de los Caballeros de Zodiaco, su serie favorita de niño que lo ha mantenido ocupado durante la cuarentena.

El delantero del Galaxy presumió las 18 figuras que compró por Internet luego de ver la Saga del Santuario aprovechando el parón, que inició en ver los 73 episodios de la misma.

Compré 18 monos de colección de mi caricatura favorita de niño, de los Caballeros del Zodiaco. Justo cuando empezó la cuarentena me aventé la serie hasta cuando luchan contra los Caballeros Dorados, no sé cuánto capítulos sean, pero me la aventé en una semana y dije ‘no mames, a ver si venden las figuras’ y las vi en Amazon y a comprarlas, chingue su madre”, dijo en entrevista con Sofía Niño de Rivera.

El Chicharito mostró el progreso del armado de las figuras que adquirió, donde se veía ya completado a los personajes principales como Seiya de Pegaso, Shiryu de Dragón o Hyoga de Cisne y seguía con los Caballeros Dorados.

