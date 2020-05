Cancelar el Clausura 2020 fue una buena decisión: López-Gatell

Hugo López-Gatell, habló de la cancelación que tuvo el futbol mexicano, luego de que este viernes la Asamblea de la Liga MX decidió dar por terminado el Clausura 2020, al no ver condiciones favorables para el regreso a la competición en varias zonas del país.

El funcionario destacó que se haya tomado una determinación de esa manera, en los momentos en los que aún no está controlada la epidemia, porque se cuidó la salud de diversos actores.

“En un gesto que estimo de gran responsabilidad, los que están involucrados en la Liga, los directivos, patrocinadores, tomaron esta decisión; me parece que es apropiada en términos de disminuir el riesgo epidémico a nivel nacional, a nivel regional, donde se piensa que pudieran tener lugar los partidos y desde luego que para el propio personal de la Liga, incluyendo jugadores, entrenadores, personal de apoyo etcétera”.

Aunque las previsiones de la Liga serían que pudieran regresar a la actividad e iniciar el Apertura 2020 a mediados de julio, López-Gatell apuntó que no hay una fecha estimada porque esa dependerá de cómo se encuentre la epidemia en ese momento.

“Cuándo podría reactivarse no es una decisión que se toma respecto a ni a la Liga ni al sector productivo, sino que depende precisamente del semáforo y el semáforo es regional, estatal y donde exista un semáforo color anaranjado o en amarillo podrán tener lugar estas actividades, donde no, donde esté un semáforo en rojo no pueden tener lugar estas actividades”.

Asimismo, dijo que la comunicación con la Liga MX ha sido constante y que continuará de esa manera para saber qué momento es el adecuado y bajo qué condiciones para que el futbol pueda regresar a la actividad.

“Valoro como positivo que la Liga Mx, desde el inicio de la epidemia, tuvo un papel muy proactivo de acercamiento con el gobierno, hemos tenido un diálogo muy fluido, continuo, principalmente a través de nuestro director de Promoción de la Salud, el doctor Ricardo Cortés, desde luego avalado y amparado por el secretario de Salud y por un servidor.

“Podemos planear y cuando se encuentre la mejor combinación para que desde el punto de vista de los empresarios responsables de esto les conduzca a pensar que es apropiado para ellos abrir, dadas las restricciones que impone la protección contra la epidemia”.

Después de la cancelación del Clausura 2020, los equipos del futbol mexicano esperan tener, los primeros días de junio, un protocolo sanitario que les ayude en la reanudación de sus actividades, la cual se estima podría ser empezar entrenamientos a mediados de junio, pero dependerá de que las autoridades así lo consideren oportuno.

