Campos defiende a La Volpe de las críticas de sus detractores

Ricardo La Volpe, acaba de anunciar que colgará el saco y ya no será más entrenador, sin embargo, siempre ha causado controversia su estilo de juego y si fue o no un técnico ganador, por lo que Jorge Campos, quien lo conoce bien, sale en su defensa.

Jorge Campos conoce muy bien a Ricardo La Volpe, incluso el exportero fue elegido como auxiliar técnico durante el Mundial de Alemania 2006.

Recientemente, La Volpe ha estado en boca de todos sobre todo porque anunció que ya no quiere dirigir más y ahora buscará entrar en la parte deportiva de algún equipo.

Fue entonces que muchos cuestionaron por qué existe un sector de la sociedad que defiende el “Lavolplsmo” y muchos critican que no ha hecho nada.

¿Qué dijo Campos?

Por esta razón, Campo salió en defensa de La Volpe y en el que recordó que el técnico más alabado a nivel mundial, Pep Guardiola, habló de cómo ha seguido la filosofía del extécnico de la Selección Mexicana.

Campos fue directo contra los que critican a La Volpe: “Que dejen de leer los libros de Guardiola, que no vean el futbol de Guardiola, porque él se expresa muy bien de La Volpe”, dijo en entrevista con ESPN.

Campos insiste en que Guardiola ha hablado maravillas de La Volpe, por lo que lago ha hecho bien.

Y es que hace algunos años, Guardiola destacó lo que más le llamaba la atención del juego del argentino.

“La Volpe obliga a otra cosa. Obliga a salir jugando, que no es otra cosa que jugadores y pelota avancen juntos, al mismo tiempo. Si lo hace uno solo no hay premio, no vale. Han de hacerlo juntos. Como lo hacen los novios cuando salen juntos”, dijo en su momento Guardiola.

Desde luego que Campos insistió en que no quiere decir que La Volpe haya hecho todo perfecto como técnico, pero sí tenía sus cualidades que lo hicieron destacar.

