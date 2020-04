Borja y Giménez sufren bullying… ¡de sus propios compañeros!

Por ello, sus propios compañeros ya los criticaron y colocaron presión sobre ellos para sacar adelante al equipo. “La verdad yo no soy mucho del FIFA, pero me imagino que juegan con equipos como el Real Madrid y entonces no tienen tan dominado jugar con Cruz Azul y es lo que le está costando, pero esperemos que se recuperen y aguanten un poquito la carrilla porque está fuerte en el grupo ya que no ganan”, sentenció Luis Romo para ESPN.