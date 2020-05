Billy Álvarez: ‘No queremos título en la mesa; es mejor que se cancele el torneo’

Para Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de Cruz Azul, la posibilidad de reanudar el Clausura 2020 se ve lejana, por lo que considera la finalización del certamen como una mejor opción para los equipos de la Liga MX.

“Yo creo que no es de votar, es dar un punto de vista donde sinceramente si las semanas no alcanzan no habría opción, pero si la única opción seguirá siendo la de los torneos cortos, entonces nada más tienes hasta septiembre para finalizarlo y si no, mejor sería declararlo finalizado, para que no estamos desgastándonos”, declaró para Fox Sports.

“Hay diferentes posturas, hablamos con el Presidente de la Liga y no han podido concluir una fecha como para poder entrenar y lo que pasa es que hay diversos criterios, pero sinceramente esto yo no le veo un corto plazo para reanudarse. Hay muchas cosas de por medio, contratos, patrocinadores, estadios y medios, pero también hay ese traslape de cuándo debe finalizar un contrato”, añadió.

A pesar de ello, el presidente celeste no se lamenta por el momento futbolístico que vivía su equipo, pues sabe que lo más importante es la salud.

“Cruz Azul está jugando de una forma equilibrada, pero lo que en este momento nos ocupa es tener contacto a través de la Liga MX con nuestra autoridad sanitaria, y después pasar a otro tema. Primero la salud y después lo económico y deportivo”, refirió.

Del mismo modo, rechazó que la entidad cruzazulina esté esperando que la Liga les entregue el título de campeón, situación que calificó como inaceptable.

“A nadie le gustaría tener un campeonato en la mesa, debe prevalecer el espíritu deportivo. Imagínense que de la nada le den un título a un club, sería inaceptable”, apuntó.

