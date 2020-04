Billy Álvarez le pide a Irarragorri y Jesús Martínez que hagan la paz

En entrevista para Fox Sports, Billy Álvarez, Presidente de Cruz Azul, le pidió a Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, y a Alejandro Irarragorri, dueño de Grupo Orlegi (Altas y Santos), que hagan las paces por el bien de la Liga MX.

El presidente de la Máquina dijo que está fuera de lugar que se ventilaran los desacuerdos que existen entre los dueños de los equipos de la Liga MX y, peor aún, que se reten públicamente. En días anteriores el dueño de Santos, quien está a favor de la desaparición del Ascenso, retó a través de una carta a Jesús Martínez para que resuelvan sus diferencias cara a cara.

“Se tocaron 25 puntos en la Agenda, pero como uno de los rubros fue el no ascenso y no descenso como la parte toral, roba la atención del resto. Lo que sí causa sorpresa es que empiecen a ventilarse si alguien se enemista con fulano u otro dirigente y no estamos para ese tipo de divisiones.

“Eso debe dilucidarse internamente, por otro lado, que cualquier diferencia se aclare entre las personas. Si alguien no convence a la contraparte, no creo que nadie tenga que hacer aspavientos. Para bailar un tango, se requieren dos. No debe ser materia entrevistar a diversos clubes su opinión sobre una circunstancia. El señor Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri son personas que tienen una capacidad de diálogo y don de palabra, ambos clubes forman parte del Comité del Desarrollo Deportivo”, le comentó a Fernando Schwartz de Fox Sports.

