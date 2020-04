Asociación de Futbolistas del Ascenso se reunió con Bonilla y ahora espera respuestas

Ismael Valadez, vocero en la Asociación de Futbolistas en México de los jugadores de equipos Ascenso MX, informó a RÉCORD, que esta tarde tuvieron reunión algunos agremiados con Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, con el fin de externar las preocupaciones que han surgido a raíz de la creación de la Liga de Desarrollo.

El exjugador de la división en equipos como Leones Negros, Dorados, entre otros, manifestó que plantearon algunos temas, como el aumento de jugadores mayores, entre otras cosas.

“Hoy tuvimos una reunión que fue muy positiva con la Liga, con el señor Bonilla, donde ya escucharon cara a cara las preocupaciones que tiene el futbolista, y nosotros también ya sabemos lo que piensa la Liga y el proyecto que tienen, fueron buenos términos, esperamos solamente la reacción en la Asamblea”, expuso.

© Record Ismael Valadez festeja un gol con la UDG

La esperanza de que algo cambie respecto a lo que se menciona será la nueva Liga, ha crecido: “Si tenemos esperanza que pueda cambiar algo o que contemple para sugerir en el tema de reglamento para que no queden muchos jugadores sin trabajo, eso es lo primordial. Es también un golpe brutal para la Liga Premier y Tercera División, no sólo en ascenso”, argumentó.

Por otra parte, declaró que no entiende la postura de los presidentes del Ascenso MX y aseguró que fue prácticamente una ‘puñalada’ al jugador.

“La votación de los presidentes fue una puñalada letal para los futbolistas, le quitan la aspiración de poder crecer. Ellos argumentan que se quedaban sin dinero, pero hace semanas estaban todos unidos, algo raro pasó, no queremos pensar mal, pero de alguna forma dieron marcha atrás a eso”, señaló.

Eso derivó a que se tomara esa decisión por parte de la Liga y reiteró su inconformidad con los mandamases de los conjuntos de la ‘División de Plata que están a favor de la liga de desarrollo.

“El punto clave es que los presidentes cambiaron de parecer de una semana a otra, antes iban por todo, y después declaran que no tienen solvencia, el presidente de la liga nos explicó que ellos actúan de esa manera para apoyar a los equipos que ya no tienen dinero, nosotros sabíamos otra cosa.

“Entonces, el que te dé la cara (Liga), (y explique) el porqué podría desaparecer el Ascenso, es buena noticias, porque jamás se habían dado la cara, así que tengo fe que pueda salir algo productivo, porque en la propuestas que hicimos, ganamos todos, las tres partes. Hay que esperar y de ahí partir a lo que sigue”, declaró.

Ismael Valadez espera que pronto se aclare todo el tema que deje de haber incertidumbre respecto a este proyecto y sobre todo, sea escuchados y tomen en cuentan sus propuestas, “no hay una idea de la Liga, una estructura como tal, entonces eso genera incertidumbre. Es un tema muy fuerte y ojalá recapaciten esa decisión”.

Finalmente aseguró que la Asociación está de cerca con los jugadores, aunque mucha gente piense lo contrario.

“Tenemos semanas sino que meses en contacto con todos. En un grupo tenemos dos años, todos están informados, los capitanes de la Liga Premier también. No hay necesidad de salir y que haya ‘sangre’, dicen por eso que no damos la cara, pero nosotros no queremos quedar bien con nadie, más que con el futbolista, estamos trabajando para ellos, creo que vamos por buen camino”, declaró.

