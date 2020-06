Así se reinventa Aislinn Derbez para superar sus ‘dramas’ personales (Video)

Una mujer más centrada, feliz y con la fórmula para reinventarse y lograr salir de todos los problemas personales que ha enfrentado recientemente, como su separación de Mauricio Ochmann , fue como se definió Aislinn Derbez en un Zoom en el que participó Quién.

La actriz aceptó que empezar a resolver sus problemas primero en su entorno más cercano,y, luego ocupándose de tratar de ayudar a otros, es esencial. Su trabajo ha sido otro refugio y ahora con la oportunidad que le brindó el canal de televisión de paga Discovery, de incursionar en el doblaje, Aislinn tiene mucho que celebrar.

“Donde siempre nos debemos enfocar es en las cosas que están en tu casa, hay que cambiar los hábitos de uno mismo porque cuando lo haces se manifiesta, todo cambia. Tengo una frase: ‘Cuando te mueves, todo a tu alrededor se mueve’, he comprobado que cuando tomo decisiones importantes, veo una evolución muy bonita”.

Aseguró Aislinn, quien desde que se convirtió en mamá de Kailani sintió que algo se transformó en ella y le dio el impulso de tomar su más recientes acciones, como el terminar su relación con Mauricio o elegir proyectos en los que participar de una forma más consciente, pensando en ella y su hija.

“Dejé de encontrarle sentido a las cosas como las hacía en el pasado, ahora encontré una nueva vocación para utilizar mis plataformas para expresar las cosas que me hacen sentido, como compartir mi búsqueda, pasión, experiencias y cómo he ido transformando esos momentos de mi vida.

“Me estoy sanando y recuperándome de cosas muy personales, también compartiendo mi experiencia de maternidad. Poder utilizar mi voz, eso me hizo sentir una gran responsabilidad por ser lo más transparente y honesta posible, dejé de estar tapando cosas y fingiendo otras porque no hace sentir bien a nadie”, agregó Derbez.

Con sus más recientes cambios, ahora a Aislinn le llegó la oportunidad de “seguir los pasos de su mamá”, así como ya lo hizo con los de Eugenio. De la mano de Discovery, bajo la producción de BBC Studios, debutó en la locución, al doblar la serie de historia natural Siete mundos, un planeta, que se estrena el 4 de junio a las 21:00 horas.

“Aprendí a narrar, nunca me había tocado en un programa como locutora, fue una experiencia padre, mi mamá es locutora de toda la vida y fue algo muy lindo. Estaba acostumbrada a seguir los pasos de mi papá y estuvo muy interesante, fue como un homenaje a la trayectoria de mi mamá y honrarla.

“Sentí que tena la facilidad de hacerlo y creo que lo heredé de mi mamá (…) No sabía cómo iba a hacer la narración y cuando escuché mi voz, me sorprendió mucho y me gustó lo que logré alcanzar, con la dirección de las personas que estaban en el estudio, esa guía me ayudó muchísimo”, aceptó Derbez.

Si culpas con Kailani

Aislinn compartió a pregunta expresa que formar parte de esta producción le dejó el mejor sabor de boca, más aún por saber que puede compartirlo con su hija Kailani, con quien de pronto siente algo de culpa al dejarla ver la televisión por los contenidos que se ofrecen, pero en el caso de esta colaboración de BBC Studios y Discovery fue distinto.

“Hacer este proyecto es un legado muy lindo (para su hija), que va con todos mis valores, lo que me gusta comunicar, es a donde estoy llevando mis últimos proyectos, es algo hermoso para compartir en familia; como mamá me preocupa si mi hija está viendo mucha televisión o no.

“Pero, ha sido increíble que cuando le pongo este tipo de programas a Kailani, me siento mil veces menos culpable mientras los ve porque está aprendiendo y conociendo el planeta en el que vive, le aporta mucho, y a todos los niños; es una gran manera que, si les encanta la televisión, la vean pero que sean cosas que aporten”, finalizó Aislinn.

