Almada lamenta la pausa en la Liga MX

La pausa obligada en la Liga MX, debido a la contingencia para evitar el contagio masivo del coronavirus COVID – 19, ha afectado a todos los equipos, incluyendo a los Guerreros del Santos Laguna, aceptó el entrenador Guillermo Almada.

En entrevista remota que se le realizó al estratega uruguayo, brindó sus impresiones acerca de la manera en que puede afectar a los futbolistas y los cuerpos técnicos, el parón que se vive en el deporte a nivel mundial, ya que Almada es promotor del trabajo continuo para la mejora diaria.

Los jugadores de Santos Laguna trabajan la parte física en sus hogares, pero Guillermo Almada sabe de la gran importancia que tiene el trabajar juntos en cancha para lograr un mejor desempeño táctico, aspecto que por lo pronto, no se puede cumplir.

NO ES LO IDEAL“Bueno han sido difíciles, complicados por esta distancia del entrenamiento diario, de lo que nos gusta hacer, de la dinámica de trabajo, por más que uno esté planificando, tiene más horas para pensar e intercambiar opiniones con los compañeros de trabajo en reuniones, pero a distancia siempre es más complicado. Nos da la oportunidad esto, que no es lo ideal, me gustaría estar en el club disfrutando de la infraestructura que tiene el club. Veníamos en una competencia de menos a más y seguramente íbamos a llegar en excelentes condiciones a la definición del campeonato y a la liguilla, esa era nuestra idea y ahí apuntó nuestro trabajo”, lamentó el sudamericano, ya que los Guerreros estaban metidos en una buena racha que los llevó hasta el tercer lugar general.

Sin embargo, Almada es consciente de que el deporte es simplemente eso, un juego para entretenimiento de las personas, por lo que tiene claro que la prioridad es la seguridad y la salud de todos.

“Son horas difíciles por lo que se está viviendo humanamente en la salud de las personas, que es lo que tenemos que proteger más, la incertidumbre de protegernos todos y bueno, entrenando a distancia que no es lo ideal, no es lo que nos gusta, a mí me gusta estar involucrado con ellos (los futbolistas), estar exigiéndoles, por más que tenemos un plantel muy profesional y sabemos que lo que les pasamos a diario, lo hacen a la perfección y va a depender un poco de cuánto tiempo más estaremos así para saber en qué condiciones estaremos cuando reiniciemos los entrenamientos y a qué tenemos que apostarle”, consideró.