Alexis Vega revela cómo son las multas en Chivas

El delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, ha revelado en una entrevista la responsabilidad que siente de vestir la camiseta Rojiblanca y además se ha confesado al respecto de cuánto ha pagado y cómo se manejan las multas en el equipo tapatío, esto desde que llegó al club en enero 2019.

Ha sido a través de una entrevista con Grupo Caliente donde reconoció que formar parte del Rebaño es distinto a pertenecer a cualquier otro club; “Estuve en Toluca, un equipo muy importante también, el tercero más grande en títulos. Tocó convivir con extranjeros a los que les aprendes mucho, pero Chivas es muy diferente, desde las instalaciones, la gente, la responsabilidad de representar al más grande de México. Cualquier mexicano quisiera estar en Chivas. Desde que llegué sabía esa responsabilidad, que por algo me habían llevado”.

Indicó que algo que le ha cambiado de su carrera al estar con las Chivas ha sido el tema de al disciplina y de igual forma se encargó de filtrar que el reglamento interno del equipo, mismo que contempla sanciones económicas en distintos temas. Confesó que ya le ha tocado pagar una multa grande, cuando en octubre de 2019 apareció en un video en el que se podía ver al jugador ingiriendo bebidas alchohólicas.

“En las comidas con el equipo, si llegas a tocar el celular, contestar una llamada o cualquier cosa, te multan con 1,500 pesos, nada más por tocar el teléfono. Tenemos infinidad de multas, si no llegas al entrenamiento y pones la huella, 45 minutos antes del entrenamiento; si llevas mal la ropa de concentración, te multan; si llegas 30 segundos tarde a la cancha, te multan”.

Por otro lado, remató indicando que “sabía que debía hacer las cosas bien, los primeros partidos fueron muy complicados, adaptarse de un equipo a otro. Estaba frustrado, porque no me salían las cosas como quería, pero seguí trabajando, con apoyo de mis compañeros que fueron clave para que me pudiera desarrollar y ahora, ganando un lugar que nadie tiene asegurado. Siempre trato de dar los mejor de mí y me siento muy contento de estar en Chivas”.

