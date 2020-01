Alejandra Jiménez ‘La Trigre’ da positivo en control antidopaje

La boxeadora mexicana Alejandra “Tigre” Jiménez dio positivo en un control antidopaje, por lo que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ya inició una investigación.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, dio a conocer que la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) les notificó del resultado de una prueba realizada a Jiménez como parte del protocolo para su pelea con Franchon Crews.

La “Tigre” Jiménez venció el 11 de enero en el Alamodome de San Antonio a la estadounidense, para despojarla de los títulos de peso supermediano del CMB y de la OMB.

El titular del organismo verde y oro dijo que seguirán el protocolo y primero se determinará si se abre la prueba B y de parte de ellos realizar una investigación.

“Lo que procede es seguir el protocolo, primero se debe confirmar si se pide la apertura de la prueba B y de manera paralela, el CMB inicia su investigación del caso en específico”, explicó.

Dejó en claro que ya comenzaron y contactarán a la pugilista radicada en Cancún, Quintana Roo, “para hacer una investigación de diversas cosas y el proceso ya inició”.

Jiménez venció por decisión dividida a Franchon el pasado 11 de enero, con lo cual hizo historia al ganar su segundo título del mundo en diferente categoría, luego de reinar en la división de los completos.

SE DEFIENDE LA ‘TIGRE’Mediante un comunicado se declara limpia de cualquier sustancia prohibida y pide que se revise la muestra “B”.

“En relación al comunicado emitido por el CMB el día de hoy (ayer) me permito manifestar lo siguiente:

Desde el año 2019 decidí por cuenta propia pertenecer al programa “Boxeo Limpio” del CMB, ya que por el gran respeto que le tengo al boxeo y a mí misma siempre he estado en contra del uso de substancias ilegales.

El día 15 de diciembre del año 2019, la VADA me realizó una primer toma de muestra para antidopaje de orina y sangre, la cual resultó ser negativa; el día viernes 10 de enero del presente año, fui sometida a otro antidopaje únicamente de orina el cual resulto positivo, hecho que me sorprendió ya que jamás he consumido ninguna substancia ilegal para mi preparación; sin embargo, el día siguiente, es decir el sábado 11 de enero, posterior a la pelea, me realizaron de nuevo otro examen de sangre y orina y resultó nuevamente negativo; por lo que considero que existe un error en la prueba que dio positivo, error que afecta mi imagen y va en perjuicio del ejemplo que busco ser como atleta.

Por lo anterior, solicitaré de inmediato el análisis de la “Muestra B” para acreditar fehacientemente que ha sido un error.

Por último, agradezco a las personas que me han apoyado y pido su paciencia y entendimiento sobre estos procesos, manteniéndome siempre firme como atleta que se rige bajo las normas y respeta el deporte, puesto que me ha brindado los mejores momentos de mi vida.

No omito manifestar que confío en el debido proceso de investigación que realice el Consejo Mundial de Boxeo en el cual estoy segura se resolverá a mi favor”.

Me gusta: Me gusta Cargando...