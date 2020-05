Ailton Da Silva pudo ser jugador de América

De acuerdo al brasileño, después de jugar con León en el Verano 2001, América lo buscó, pero el salario que ofrecía no lo convenció: “Yo estuve en América, pero mucha gente no lo sabe. Terminó el torneo con León y América me contrata pero yo era muy estúpido, y ellos me ofrecían poco salario. Entonces le digo al Presidente del club en aquel entonces: ‘yo para jugar aquí, para correr para todos esos jugadores que tú traes aquí, no, mejor me regreso a León y me fui’, incluso hay fotos mías con el jersey de América“.

El ex jugador no se arrepiente de su decisión. Su siguiente destino fue Pumas, donde hizo historia al ser parte del equipo que conquistó el Bicampeonato (2004).

“Si yo me voy al América no llego a Pumas, y no me arrepiento, después fui a Italia, me fue mal, regresé a Pumas y ahí empezó una historia ganadora”, señaló en entrevista para Récord.

Después de colgar los botines, Da Silva se ha mantenido ligado al futbol, ahora como representante, faceta en la que ya ha trabajado con el club universitario.

Me gusta: Me gusta Cargando...