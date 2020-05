¿A Veracruz? El Sevilla contempla la Liga MX para comprar una franquicia

Al Atlético de Madrid, que en 2017 desembarcó en México adquiriendo la franquicia del San Luis, pronto se le podría unir el Sevilla. El presidente del club andaluz, José Castro Carmona, confirmó que analizan un proyecto que los llevaría a comprar un equipo de futbol en territorio mexicano, posiblemente en Veracruz.

Fuentes del gobierno veracruzano han revelado que ya existen negociaciones con el Sevilla para promover un desembarco en el Puerto del club hispalense, según reveló el Canal 6 este jueves, luego de que los Tiburones Rojos de Fidel Kuri fueron desafiliados, pero con esa franquicia disponible en la Liga MX.

Aunque Castro Carmona aclaró que aun no pueden especificar detalles, reconoció que la Liga MX es un lugar donde tienen puestos los ojos con la idea de generar proyectos deportivos.

¿Qué puede decir al respecto a esta información sobre Veracruz?

“Recién es un proyecto del que aún no puedo hablar mucho. No tengo datos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país donde haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización”, explicó Castro Carmona en entrevista para el periodista Jesús Barrón.

“Es un tema que estamos estudiando, soy muy ambicioso, pero no me gusta adelantar cosas cuando aún no están conseguidas, firmadas y que están en un proyecto. Lo vemos con buenos ojos y sabemos del nivel de la Liga mexicana. Es uno de los lugares donde tenemos puesta la esperanza, ideas y proyectos deportivos”.

SIGUIENDO LOS PASOS DEL ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid compró al San Luis en 2017 como parte de su proyecto internacional, pues han adquirido equipos en otros países como India con el Atlético Kolkata o el Lens en Francia.

Castro Carmona adelantó que antes de que se concrete esa posibilidad tienen la idea de abrir academias, como ya lo hicieron en tres ciudades de Estados Unidos (Nueva York, Nueva Jersey y Miami), en Centroamérica y Sudamérica, pues los consideran mercados interesantes para explotar la marca Sevilla.

“Entendemos que hay que abrir mercado, posibilidades, de que atletas que estén en otros países.

“Algo tenemos nosotros que somos capaces de ver que no ven otros. Esa internacionalización continuará en varias materias, como las academias. Abrimos una en Nueva York, otra en Miami, tenemos una idea distinta de abrir una academia en Sudamérica, en Centroamérica, y eso será pronto”, apuntó.

